Usa 2020: Biden, rimanete in fila, potete ancora votare

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Mentre i seggi iniziano a chiudersi in alcune parti del Paese, ricordatevi di rimanere in fila. Se sei in fila al seggio elettorale prima della chiusura, puoi ancora votare". Lo scrive su Twitter il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden. Stesso messaggio lo rilancia sempre via Twitter la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris. (ANSA).