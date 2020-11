Omofobia: Zingaretti, bene ok Camera, Pd sempre contro odio

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Bene! La Camera approva la legge per contrastare #omotransfobia, #misoginia e #abilismo. Quando c'è da fermare violenza e odio il @pdnetwork combatte, sempre. Ora presto approvazione al Senato, per un'Italia più umana e civile". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su twitter dopo il via libera della Camera al ddl Zan. (ANSA).