Mina, in arrivo raccolta The Italian Songbook con 2 inediti

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Le più belle interpretazioni di Mina in italiano sono raccolte in "Italian Songbook", il nuovo progetto discografico dell'artista (presentato da PDU), che esce il 27 novembre, per declinarsi in altri album nel tempo.

Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono i titoli dei due volumi della prima parte del concept antologico, che contengono ciascuno un brano inedito, oltre ai grandi successi di una lunga carriera e alle cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana. Sedici tracce per ogni album e fotografie inedite ad arricchire il progetto.

Cassiopea contiene l'inedito Un tempo piccolo (Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino), mentre in Orione c'è il brano Nel cielo dei bars (Fred Buscaglione-Leo Chiosso).

(ANSA).