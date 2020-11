Covid: Salvini, chiudere tutti a casa sconfitta per il Paese

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Chiudere tutti a casa è una sconfitta per il Paese. Io difendo il diritto alla salute ma anche il diritto alla speranza e al lavoro ed ho il dovere di fare di tutto per evitare una nuova chiusura". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Agorà su Rai 3.

"Io sono al lavoro da stamattina presto - aggiunge - per evitare chiusure totali che sarebbero la rovina per milioni di famiglie italiane. Terapie a domicilio e tamponi a domicilio, meglio curare che rinchiudere gli italiani", conclude. (ANSA).