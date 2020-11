Vienna: Meloni, Di Maio ala destra? Ci riesce malissimo

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Mentre Di Maio invoca la necessità di controllare i confini, il suo partito e il governo del quale fa parte fanno di tutto per spalancare le porte dell'Italia all'immigrazione clandestina di massa. Di Maio prova a giocarsi la carta di rappresentare l'ala destra di questo esecutivo ma riesce malissimo nella sua impresa, perché non parla mai del principale problema che abbiamo davanti: combattere il proselitismo islamista in Europa, che crea l'humus del fondamentalismo e nel quale cresce e prospera il terrorismo".

Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, raggiunta telefonicamente. (ANSA).