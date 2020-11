Tennista Pakistan, fascia bianca al braccio contro Macron

(ANSA) - ISLAMABAD, 03 NOV - La star del tennis pachistano Aisam Ul Haq Qureshi indosserà una fascia bianca al braccio durante il prossimo Rolex Paris Masters in Francia come forma di "protesta pacifica" per la dichiarazione del presidente Macron "contro il profeta Maometto".

In un messaggio postato sul suo account Twitter ufficiale, Aisam Ul Haq ha esortato altri atleti a indossare bracciali bianchi per creare consapevolezza che " come atleti non rispettiamo le persone e i Paesi che mancano di rispetto alle altre religioni".

Nel suo messaggio audio su Twitter ha detto: "La lezione più preziosa che ho imparato come atleta e tennista è rispettare la religione, la cultura e le convinzioni di tutti - ha affermato nel messaggio audio - La libertà di parola non significa essere nemico di chiunque, mancare di rispetto alla religione e alla fede di qualcuno. Questa settimana sono in Francia dove sto giocando al Rolex Paris Masters ed è molto triste e deludente per me vedere che un capo di stato incoraggia e approva questo tipo di comportamenti per cui alle persone è permesso prendere in giro l'Islam e il Profeta. Queste vignette non sono il frutto di provocazioni perché l'Islam predica solo un messaggio di pace, di amare e rispetto verso tutti i profeti".

" Indosserò una fascia bianca al braccio - dice ancora il tennista - in una protesta pacifica per tutta questa settimana contro la dichiarazione del presidente Macron e "incoraggio non solo gli atleti musulmani - afferma ancora il tennista - ma anche gli atleti di tutto il mondo che rispettano tutte le religioni a mostrare solidarietà, unità indossando la fascia bianca". (ANSA).