Il Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il Silvano Toti Globe Theatre di Roma verrà intitolato a Gigi Proietti, scomparso ieri. "Roma vuole omaggiare Gigi Proietti dedicando a lui uno dei luoghi che gli erano più cari, il Globe Theatre, e di cui per anni ha gestito la direzione artistica mettendo in scena meravigliosi capolavori. La nostra città vuole ricordarlo per sempre così", ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. (ANSA).