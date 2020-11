Di Maio, avrebbero potuto colpire anche in Italia

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "In meno di una settimana più di due attentati terroristici hanno sconvolto l'Europa. Sono stati colpiti Paesi con i quali condividiamo molto, tutto, anche i confini. Ognuno di voi avrà pensato che avrebbero potuto colpire anche in Italia. Il terrorista di Nizza era sbarcato a Lampedusa, gli attentatori austriaci hanno agito per uccidere. E hanno ucciso in modo violento, indiscriminato". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. Ad "accomunare queste bestie è l'odio verso la nostra società, verso il nostro modo di vivere e di essere liberi. C'è chi lo chiama scontro di civiltà, non mi interessa", ma è evidente che "l'Europa e l'Italia non possono continuare a spendere parole di circostanza'.

"Dobbiamo alzare l'attenzione sui flussi migratori illegali come sta giustamente facendo il Viminale. Rappresentano un rischio, serve realismo. Sono stato il primo a parlare di un problema nel merito e questo problema va risolto. Se un Paese non ha le risorse per poter assistere allora non può accogliere, altrimenti l'esito è un'esasperazione dell'emarginazione sociale. Stiamo male noi e stanno male loro", ha aggiunto.

(ANSA).