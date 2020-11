Daniela Collu condurrà il secondo live di X Factor

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 con un post su Instagram, in cui raccontava di essere a casa sotto controllo e isolato, Alessandro Cattelan, il "capitano" di X Factor, non sarà sul palco per la seconda puntata dei Live Show, in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky e NOW TV. Ci sarà Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l'appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata.

Vicina a giudici e concorrenti di questa edizione, Daniela è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto StraFactor.

La Collu, attualmente una delle voci di RTL 102.5, annuncerà dunque a inizio puntata chi sfiderà in un ballottaggio immediato Eda Marì, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del primo Live: sarà l'artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato in questi giorni sulle piattaforme digitali tra gli inediti presentati durante la puntata d'esordio, e solo uno dei due passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all'interno dello show. (ANSA).