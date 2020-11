Covid:Fornaro,da parte Regioni ci sia massima collaborazione

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "In questa difficile fase della seconda ondata della pandemia gli italiani si aspettano leale e fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni perché il nemico da combattere è il Covid 19 non altri.

È fondamentale quindi che vi sia da parte delle Regioni il massimo livello di collaborazione istituzionale, privilegiando la ricerca di soluzioni condivise e fondate sull'evidenza dei dati scientifici.

Massima responsabilità individuale e massima collaborazione tra le istituzioni sono precondizioni insostituibili se si vuole concretamente tutelare la salute degli italiani e non mandare in crisi il servizio sanitario nazionale". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. (ANSA).