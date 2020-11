Covid: 353 vittime, oltre 28 mila nuovi casi

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Tornano a salire i nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile. L'incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio.

Il totale dei contagiati è ora di 759.829, i morti sono 39.412.

Gli attualmente positivi superano i 400 mila e sono ora 418.142 (+21.630 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258).

I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203 in un solo giorno, portando il totale a 2.225. (ANSA).