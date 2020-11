Usa 2020: hanno già votato oltre 95 milioni

(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Ad un giorno dall'Election day, sono oltre 95 milioni le persone che hanno votato anticipatamente, di cui circa 60 milioni per posta e 34 milioni di persona. Oltre 30 milioni di schede non sono ancora state riconsegnate. Sono i dati di Us Elections Projects, un progetto indipendente per tracciare l'early vote.

Nel voto anticipato, stando alla registrazione partitica disponibile in una ventina di Stati, predominano gli elettori democratici con 21.233.585 (45.4%), mentre quelli repubblicani sono 14.218.201 (30.4%). Gli indipendenti ammontano a 11.059.461 (23.6%). (ANSA).