Usa 2020: Biden perde terreno, +6,5% su Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Donald Trump continua a rosicchiare decimi di punto nella media dei sondaggi di RealClearPolitics a livello nazionale, dove il vantaggio di Joe Biden è sceso a +6,5% (50,9% contro 44,4%). Dall'inizio del mese scorso il candidato dem non è mai sceso sotto il 50% ma dall'11 ottobre la sua curva ha accusato una flessione, mentre quella del presidente è risalita. In calo anche il divario della media dei sondaggi negli swing state: +2,9% (48,9% a 46%), entro il margine di errore. Con il sorpasso di Trump in North Carolina (+0,6%) (ANSA).