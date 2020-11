Petrolio: ancora giù a 34,3 dollari, tra virus e Libia

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Quotazioni del petrolio ancora in calo sul mercato afte hour di New York dove il greggio Wti, ai minimi da maggio scende ancora del 3,97% a 34,37 dollari al barile. Il Brent scende a 36,3 dollari al barile e cede il 3,4% A spingere in basso i prezzi sia i timori per nuovi lockdown in diversi paesi sia la ripresa della produzione in Libia. (ANSA).