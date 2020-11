Oms, casi in Europa e Usa salgono ma non è troppo tardi

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Durante il fine settimana abbiamo visto che mentre molti Paesi hanno tenuto sotto controllo il Covid-19, i casi in alcuni paesi in Europa e Nord America continuano a salire". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus, sottolineando che "questo è un momento critico per agire" e che "non è troppo tardi". Tedros ha condotto il briefing dal suo auto-isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva e ha ribadito di "non avere sintomi". (ANSA).