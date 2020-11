Mercato auto Italia torna in rosso, ottobre -0,2%. Boom Fca

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Torna in rosso il mercato italiano dell'auto. A ottobre - secondo i dati del ministero dei Trasporti - le immatricolazioni sono state 156.981, lo 0,18% in meno dello stesso mese del 2019.

Nei dieci mesi sono state vendute 1.122.998 auto, con un calo del 30,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

In controtendenza rispetto al mercato il Gruppo Fca, che chiude ottobre con 37.936 immatricolazioni, in crescita del 12,57% rispetto allo stesso mese del 2019. La quota sale dal 21,43 al 24,17% (+2,74%). Da inizio anno il gruppo ha venduto 265.064 auto, il 31,51% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è al 23,6% a fronte del 23,81%. (ANSA).