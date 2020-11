Mattarella,collaborazione tra istituzioni,Regioni chiave

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto questa mattina un colloquio con il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. L'incontro, originariamente previsto di presenza, si è svolto in videoconferenza.

Il colloquio tra Mattarella, Bonaccini e Toti - si apprende - è stato ritenuto interessante e proficuo. Nel corso della conversazione in videoconferenza è stato ribadito il ruolo decisivo delle Regioni nel fronteggiare la pandemia. Ed è stata auspicata la più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato. Il presidente della Repubblica ovviamente non è entrato nel merito delle misure concrete.

EMBED START Image {id: "editor_0"} epa08790440 A handout photo made available by the Quirinal Press Office shows Italian President Sergio Mattarella during his visit to the cemetery of Castegnato, near Brescia, northern Italy, 01 November 2020. Castegnato is the municipality where a plaque in memory of all the victims of the Covid-19 disease was stolen last 07 September. EPA/PAOLO GIA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES EMBED END Image {id: "editor_0"} (ANSA).