Conte, faremo tutti gli sforzi finanziari a sostegno lavoro

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Faremo tutti gli sforzi finanziari che servono per costituire elementi di stabilità e certezza per il mondo del lavoro", per questo il governo ha varato il dl ristori e ha esteso il blocco dei licenziamenti fino a fine marzo. Così il premier Giuseppe Conte alla Camera garantendo celerità nei ristori alle attività colpite. (ANSA).