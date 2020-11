Usa 2020: sondaggio Nyt, Biden avanti in 4 Stati chiave

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Joe Biden è avanti rispetto a Donald Trump in quattro Stati chiave per l'elezione alla Casa Bianca: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11), secondo un sondaggio New York Times/ Siena College a due giorni dalle elezioni. Tutti e quattro gli Stati furono vinti da Trump nel 2016 contro Hillary Clinton. (ANSA).