Sisma Egeo: Turchia, bilancio sale a 6 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - Sale ad almeno 6 vittime e 202 feriti il bilancio in Turchia del sisma registrato questo pomeriggio nel mar Egeo, che ha colpito anche la Grecia. Lo riferisce la protezione civile di Ankara (Afad). Le attività di ricerca e soccorso proseguono in diversi edifici crollati nella provincia costiera di Smirne. Intanto i ministri degli Esteri di Turchia e Grecia, Mevlut Cavusoglu e Nikos Dendias, hanno discusso in una telefonata del sisma nel mar Egeo che questo pomeriggio ha colpito entrambi i Paesi. Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Ankara, secondo cui i capi delle due diplomazie hanno assicurato disponibilità a "assistenza e sostegno reciproco", promettendo di rimanere in contatto se sarà necessario. Il colloquio giunge nel pieno di forti tensioni bilaterali proprio sulla sovranità nel Mediterraneo orientale.

