Sisma Egeo: bilancio in Turchia sale a 152 feriti

(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - Sale a 152 il bilancio dei feriti in Turchia dopo il sisma di magnitudo 7.0 nel mar Egeo.

Lo ha riferito la protezione civile di Ankara (Afad), aggiungendo che le attività di ricerca e soccorso proseguono in 12 edifici crollati, dove potrebbero esserci dei dispersi. Sono decine le persone estratte vive dalle macerie degli edifici crollati a Smirne, sulla costa occidentale della Turchia, dopo il terremoto. Secondo il prefetto locale, Yavuz Selim Kosger, i feriti tratti in salvo sono al momento circa 70, mentre i palazzi interamente crollati sono almeno 4 (ANSA).