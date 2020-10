Musica: hit parade, Springsteen torna e fa en plein

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il Boss è tornato. Bruce Springsteen con Letter to you entra direttamente al primo posto della classifica degli album e anche in quella dei vinili più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Letter to you, realizzato insieme a The E Street Band, è il ventesimo album in studio dell'artista ed è anche la prima performance di Bruce Springsteen insieme a The E Street Band dal tour di "The River" del 2016. The Boss scalza, dopo tre settimane in vetta, BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, ora secondo. Perde una posizione anche il rapper cantautore Mecna, con Mentre Nessuno guarda. Al quarto posto Emis Killa e Jake La Furia con il loro primo progetto a quattro mani dal titolo 17, davanti a Carl Brave con Coraggio.

Poi al sesto posto c'è Ernia con Gemelli e a seguire Guè Pequeno con Mr. Fini, entrambi in risalita di due posizioni.

New entry, ottavo, il primo album ufficiale del rapper campano Samurai Jay. Chiudono la top ten Achille Lauro con 1969 Achille Idol Rebirth, che perde due posizioni, e il 18enne rapper milanese Rondodasosa che scende dal sesto al decimo gradino con Giovane Rondo. (ANSA).