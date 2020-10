Istat: Zingaretti,Italia può farcela,ora uniti e non mollare

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "I dati dall'Istat relativi al forte rimbalzo del PIL, che cresce del 16,4% nel terzo trimestre, e dell'occupazione, con 199mila occupati in più negli ultimi tre mesi, sono un'iniezione di fiducia e un incoraggiamento ad andare avanti e non mollare. Merito del coraggio e della tenacia di imprenditori e imprenditrici, lavoratori e lavoratrici. Ma anche delle efficaci misure di politica economica messe in campo dal governo. La situazione resta molto difficile e purtroppo la forte crescita dei contagi registrata nelle ultime settimane ci fa ripiombare in uno scenario da allarme rosso. Ma conferma che il rilancio e' possibile e passa per la sconfitta del virus.

Dobbiamo restare uniti, e impegnare ogni energia per sbarrare la strada al Covid, innanzitutto per salvare vite umane e poi perché solo sconfiggendo il virus potremo dare seguito ai segnali positivi che raccogliamo oggi e tornare alla normalità economica e sociale. In questo scenario difficile, i dati di oggi ci dicono che L'Italia può farcela". Così il segretario sel Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).