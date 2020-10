Gualtieri, -9% valido anche con calo Pil in quarto trimestre

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "L'entità dell'aumento del Pil nel terzo trimestre è tale che la previsione annuale pubblicata nella Nadef resterà valida anche nell'eventualità che nel quarto trimestre si verifichi una flessione dell'attività economica dovuta alle misure restrittive annunciate domenica scorsa dal Governo e all'impatto sui consumi della diffusione della pandemia". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando alla giornata del risparmio il dato Istat sul Pil. Il governo prevede di chiudere il 2020 con una contrazione del 9%.

Il ministro ha aggiunto che anche in caso di misure più restrittive la ripresa prevista per il prossimo anno (+6%) sarebbe "rinviata non pregiudicata". (ANSA).