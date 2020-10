Istat: cala fiducia consumatori ad ottobre, su per imprese

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ad ottobre l'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102,0) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 91,3 a 92,9.

Per il clima di fiducia dei consumatori si registra, sottolinea l'Istituto, "un diffuso e marcato peggioramento delle opinioni relative alla situazione economica generale e alla tendenza della disoccupazione, mentre meno negative risultano le valutazioni sulla situazione personale". Invece continua, "seppure in maniera più moderata, il recupero del clima di fiducia delle imprese, che vede l'indice aumentare per il quinto mese consecutivo. Il miglioramento riguarda l'industria e il commercio al dettaglio", mentre "il recupero, rispetto ai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, è completo solo per il settore delle costruzioni", indica l'Istat. (ANSA).