Covid: Gelmini, presunto 'modello Conte' fallimentare

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'ultimo Dpcm è un provvedimento raffazzonato, che dimostra a tutti gli italiani che il governo naviga a vista, che ha perso la bussola, che ha perso anche il vantaggio che aveva rispetto al virus". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24.

"Noi siamo stati i primi in Europa ad essere colpiti dalla pandemia, e il Paese ha reagito con serietà e con grande disciplina. Il governo avrebbe dovuto usare i mesi estivi per evitare una seconda ondata o comunque per preparare i trasporti, la scuola, per strutturare un piano per il tracciamento dei tamponi e dei contagi.

L'esecutivo, invece, ha solo autocelebrato un presunto 'modello Conte' che in realtà si è dimostrato fallimentare, e non ha messo il campo alcuna misura efficace per scongiurare le strette di queste settimane". (ANSA).