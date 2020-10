Usa 2020:uragano Zeta, ridotto orario seggi 3 contee Florida

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - L'uragano Zeta piomba sulle elezioni presidenziali americane. La tempesta dovrebbe colpire oggi la regione del Panhandle, in Florida, e le contee di Escambia, Okaloosa e Santa Rosa hanno deciso di ridurre gli orari per il voto anticipato. Si tratta di feudi repubblicani considerati una vittoria facile per il presidente Donald Trump.

In allerta anche una quarta contea, quella di Walton, altra roccaforte del Grand Old Party, dove l'orario non è ancora stato ridotto ma si sta monitorando la situazione.

La riduzione del tempo a disposizione per esprimere la preferenza potrebbe far desistere una parte degli elettori in uno stato considerato fondamentale per la conquista della Casa Bianca. Anche perché il voto di persona è sostenuto dai repubblicani, mentre quello per posta è tradizionalmente più a favore dei democratici. (ANSA).