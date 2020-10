Scuola: protesta studenti Milano, dad sotto sede Regione

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Lezioni a distanza ma sotto la sede della Regione Lombardia. E' la protesta pacifica organizzata questa mattina a Milano dagli studenti del liceo Volta, uno dei più importanti scientifici della città. Un presidio contro la decisione della Regione di prevedere almeno fino al 13 novembre la didattica a distanza al 100% obbligatoria per le scuole superiori secondarie, salvo che che per i laboratori e per alcune categorie con bisogni educativi speciali, con l'obiettivo di ridurre la pressione su mezzi pubblici. Decisione confermata nella nuova ordinanza anti-Covid firmata ieri dal governatore Attilio Fontana.

Gli studenti si sono dati appuntamento questa mattina sotto Palazzo Lombardia. Poi - seduti, distanziati e con la mascherina - hanno tirato fuori dagli zaini libri, pc, tablet, smartphone e con le cuffiette alle orecchie hanno iniziato a seguire le lezioni.

"Gli studenti del Liceo Scientifico Alessandro Volta protestano sotto Regione Lombardia, studiando e partecipando alle lezioni in Dad. E' uno splendido silenzio assordante, inaccettabile invece è il silenzio delle istituzioni" ha commentato il consigliere regionale lombardo di +Europa Michele Usuelli, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto del sit-in.

"Comprendiamo le ragioni dell'economia, ma un paese che non sa proteggere le sue scuole è senza futuro. Che delusione, che amarezza, che rabbia", aveva scritto pochi giorni il preside del liceo, Domenico Squillace, in una lettera ai genitori degli alunni. (ANSA).