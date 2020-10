Meloni, appello unità Cav? Prima Parlamento voti

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Intanto bisogna votare. Ovviamente sulle proposte sensate, noi ci saremo, su proposte cretine non ci saremo come non ci siamo stati". L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, commentando l'appello all'unità lanciato da Silvio Berlusconi in un'intervista al Giornale. Partecipando a un presidio permanente organizzato da Fratelli d'Italia a due passi da Montecitorio a difesa dei lavoratori dopo l'ultimo lockdown, Meloni ha aggiunto: "Quello che so è che il Parlamento non vota, stiamo facendo una battaglia parlamentare per chiedere che domani, quando il presidente del Consiglio verrà a fare la sua ennesima passerella dopo 5 giorni dell'ultimo dpcm, si possa almeno votare sui singoli provvedimenti che il governo ha messo in campo e sulle troppe proposte sensate e utili che abbiamo fatto in questi mesi e che sono state ignorate". (ANSA).