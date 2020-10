Covid: FdI, chiusure? Conte non ci ha portato i dati

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Comunicare l'esito di un Dpcm non significa discutere coi gruppi di opposizione, accogliere le loro proposte e confrontarsi. Il presidente Conte pensa di essere un decisore, l'hanno illuso di essere tale. Gli avevamo chiesto dei dati e lui ci ha fatto la predica dimenticandosi di dire molte cose tra le quali i dati che giustificherebbero le tante chiusure fatte: ci dica qual era la diffusione del Covid-19 nel settore della ristorazione e delle palestre.

Ringrazio i colleghi di Fratelli d'Italia Caiata, Trancassini e Zucconi che da ristoratori stanno attuando da giorni uno sciopero della fame che anticiperà quella che faranno gli italiani per colpa di Conte e del suo governo". Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera durante il suo intervento in Aula al Question time con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ANSA).