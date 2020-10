Covid: 16 denunciati per gli scontri di ieri sera a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sono 16 al momento i denunciati dalla polizia per gli scontri di ieri sera nel centro di Roma durante una manifestazione contro le nuove misure anti-Covid. Lo si apprende da fonti investigative. Durante la manifestazione, indetta a piazza del Popolo, ci sono stati lanci di bombe carta e oggetti contro gli agenti e cariche delle forze dell'ordine, intervenute anche con gli idranti per disperdere i manifestanti.

Tra i denunciati ci sono anche minorenni. Secondo quanto si è appreso dei 16 denunciati la metà sono appartenenti a Forza Nuova e ultras della Roma. Sono denunciati per concorso in resistenza, violenza e danneggiamento. (ANSA).