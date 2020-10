Bolivia: consegnate credenziali presidenziali a Luis Arce

(ANSA) - LA PAZ, 28 OTT - Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha consegnato oggi a Luis Arce e a David Choquehuanca le credenziali di presidente e vicepresidente eletti, come risultato delle elezioni boliviane svoltesi il 18 ottobre scorso. Lo scrive il quotidiano El Deber di la Paz.

In una cerimonia avvenuta nell'auditorium della Banca centrale della Bolivia (Bcb) il presidente Salvador Romero, dopo aver sottolineato le difficoltà superate durante il processo elettorale, ha dichiarato che "consegniamo le credenziali di presidente e vicepresidente eletti, perché questa è stata la libera volontà e preferenza del popolo boliviano".

Alla fine della cerimonia un folto gruppo di militanti del Mas hanno salutato festosamente Arce e Choquehuanca che si insedieranno ufficialmente in una cerimonia prevista per il prossimo 8 novembre. (ANSA).