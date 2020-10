Tesoro: colloca in asta Btp indicizzati, rendimento -0,15%

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Tesoro ha collocato oggi in asta 750 milioni di euro di Btp indicizzati con scadenza maggio 2026, a un rendimento lordo di -0,15%. Le richieste sono state pari a 1,164 miliardi di euro. In emissione anche il Ctz, scadenza settembre 2022 con un rendimento di -0,265% per 2,5 miliardi di euro. (ANSA).