M5s: Lezzi, rinvio Stati generali sarebbe opportuno

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il Paese è stremato, in questo momento è indispensabile che tutto il governo e il Parlamento lavorino senza alcuna distrazione. Rinviare gli stati generali sarebbe opportuno, quindi, vista la situazione così difficile. E in questo concordo con Alessandro Di Battista". Lo dice la senatrice M5s ed ex ministro Barbara Lezzi. (ANSA).