Migranti: Alarm Phone, barca con 100 persone in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Circa 100 vite sono a rischio.

Questo pomeriggio Alarm Phone ha ricevuto una segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà in fuga dalla Libia. Ci sono circa 100 persone a bordo. Le autorità competenti sono state informate. Chiediamo l'immediato avvio di un'operazione di soccorso". Lo scrive in un tweet Alarm Phone. (ANSA).