Covid: Merkel a vertici Cdu, situazione drammatica

(ANSA) - BERLINO, 26 OTT - Angela Merkel ha espresso anche davanti al direttivo della Cdu la sua profonda preoccupazione per lo sviluppo della pandemia in Germania, affermando che l'aumento delle infezioni vada assolutamente fermato. Secondo la Bild on line, la cancelliera ha parlato di una situazione "altamente dinamica " e "drammatica", lanciando l'allarme su un possibile impatto dell'aumento incontrollato dei contagi sulle terapie intensive in futuro in Germania. Sabato sono stati registrati quasi 15 mila nuovi contagi nel giro di 24 ore. Il dato di oggi riportato dal Robert Koch Institut è invece di 8.685, ma risente dell'Impatto del weekend. (ANSA).