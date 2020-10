In auto piomba su piazza e travolge ragazzi, 2 gravissime

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi, alcuni minori. Quattro i feriti, di cui due ragazze di 16 e 17 anni - una incinta - si trovano ora in gravissime condizioni negli ospedali genovesi di Villa Scassi e San Martino. Una rischia l'amputazione della gamba.

Il giovane proprietario dell'auto, un 23enne, è stato fermato, sottoposto ai test tossicologici, e viene interrogato in questura. Secondo alcuni testimoni in macchina ci sarebbero state più persone, per questo il pubblico ministero Daniela Pischetola ha chiesto ulteriori accertamenti alla polizia municipale. Rintracciato verso le quattro del mattino poco distante da casa, il ragazzo aveva in tasca le chiavi della vettura, posteggiata sotto l'abitazione.

Quando la Bmw è piombata a tutta velocità nella piazzetta ha travolto uno scooter e il gruppo di giovani, che stava chiacchierando. Nello scontro lo scooter ha preso fuoco e alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e prestare soccorso. Il guidatore ha ripreso la guida ed è scappato. Nella fuga ha però perso la targa grazie alla quale è stato identificato (ANSA).