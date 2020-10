Romulus, il peplum diventa seriale

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 23 OTT - Due puntate e sei subito 'agganciato' da ROMULUS, serie tv targata Sky (in onda dal 6 novembre) che racconta, tra storia e leggenda, la nascita di Roma, anzi i tempi che l'hanno preceduta: siamo infatti all'ottavo secolo a.C. in un mondo buio, selvatico e violento. Creata da Matteo Rovere, la serie in dieci puntate, presentata alla Festa di Roma, è stata diretta dallo stesso Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale.

Di scena i trenta popoli della Lega Latina che vivono in una precaria pace sotto la guida del re di Alba. Questa isola di civiltà è circondata però dall'orrore: un enorme bosco dove è padrona la signora dei lupi insieme ad altre misteriose creature.

Tra i protagonisti di questo mondo in cui si parla solo in proto latino, Yemos, il carismatico principe di Alba (Andrea Arcangeli); Marianna Fontana (Indivisibili) nei panni della vestale Ilia e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) che interpreta invece Wiros, giovane orfano e schiavo con tanta voglia di rivalsa.

Completano il cast Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera. (ANSA).