Brigitte Macron, tampone negativo, finito l'isolamento

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - La première dame francese, Brigitte Macron, dopo alcuni giorni di isolamento per essere stata a contatto con una persona positiva al Covid-19, è stata sottoposta a tampone che è risultato negativo. Lo ha precisato il suo entourage.

Come da protocollo, "Brigitte Macron ha effettuato il 22 ottobre un test virologico, 7 giorni dopo il suo ultimo contatto con una persona dichiarata positiva al Covid-19 e il risultato è che non è positiva". La consorte di Emmanuel Macron aveva saputo lunedì scorso di essere un caso "contatto" poiché una persona da lei incontrata il giovedì della settimana scorsa era stata dichiarata positiva. L'incontro si era svolto a Valence, dove la première dame stava visitando alcuni locali per la nuova sede del suo istituto di formazione per giovani adulti in difficoltà scolastiche.

Brigitte Macron, che non ha mai avuto sintomi, ha ripreso già oggi le sue normali attività. (ANSA).