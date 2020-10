Stretta movida, Appendino firma ordinanza

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Accesso consentito, dalle 22.30 alle 5, solo a residenti e a chi si reca a far loro visita o nei locali pubblici e solo per il tempo della consumazione al tavolo e a chi fa consegne a domicilio. Chiusura anticipata alle 22.30 per le attività di vendita da asporto, diverse dagli esercizi pubblici. E' quanto prevede l'ordinanza della sindaca di Torino Chiara Appendino per evitare gli assembramenti in due zone della movida, l'area tra le via Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e in via Matteo Pescatore. Nel Giardino Montanaro, invece, dalle 21 alle 5 passaggio permesso solo ai residenti e a chi si reca a casa loro.

"Questo intervento 'chirurgico' e localizzato in alcuni spazi della città vuole cercare di evitare lockdown generalizzati.

Interveniamo su una determinata fascia di età, che non è di per sé irresponsabile, ma a fronte del fatto che è diminuita l'età media di coloro che vengono contagiati. Per questo anche noi stiamo ponendo più attenzione agli assembramenti", spiega Appendino, intervenendo alla trasmissione 'Siamo Noi' di Tv2000.

L'ordinanza sarà in vigore da domani. (ANSA).