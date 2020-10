Covid: Scala annulla 10 spettacoli

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - La Scala ha deciso di annullare - o meglio di rimandare a data da destinarsi - dieci spettacoli da ora al 3 dicembre a causa dell'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus.

Si tratta solo di alcuni degli spettacoli in programma, fra questi le quattro rappresentazioni della Cenerentola per bambini in programma a novembre, tre concerti diretti da Giovanni Antonini e due recital di canto: quello di Sabine Devieilhe del 19 novembre e di Simon Keenlyside del 3 dicembre.

Tutti gli spettatori in possesso di biglietto per gli spettacoli rinviati riceveranno una comunicazione specifica con le informazioni sulle modalità di rimborso.

A causa delle nuove misure sul coronavirus, l'orario di inizio delle recite di Bohème in programma dal 4 novembre è anticipato alle 19.30. Dal teatro ricordano "che la normativa prevede la possibilità di ritorno al domicilio con autocertificazione anche dopo le ore 23". Tutti gli altri spettacoli in cartellone sono confermati nei giorni e negli orari indicati. (ANSA).