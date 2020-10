Nuova Giunta Liguria, 3 deleghe a Lista Toti, 2 Lega e 2 FdI

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Tre assessori alla Lista Toti, due alla Lega cui spetterà anche la presidenza del Consiglio regionale, due a FdI e la vicepresidenza dell'assemblea all'alleanza elettorale Forza Italia-Liguria Popolare. Sarà l'equilibrio della nuova Giunta della Regione Liguria presentata dal presidente Giovanni Toti, per la prima volta dalla nascita dell'ente via Facebook.

Confermati, in quota Lista Toti, gli assessori Ilaria Cavo a Cultura e formazione, Giacomo Giampedrone alla Protezione civile, Marco Scajola all'Urbanistica, mentre Sanità e Bilancio al momento saranno gestiti dallo stesso presidente Toti. Per la Lega confermato assessore Andrea Benveduti allo Sviluppo economico, mentre l'ex presidente del Consiglio Alessandro Piana gestirà la delega all'Agricoltura e ai Parchi. Per FdI confermato l'assessore Gianni Berrino a Trasporti e Turismo, più la new entry dell'avvocatessa Simona Ferro che sarà l'assessore a Personale, Infanzia e Animali. nessun rappresentante assegnato agli altri parti della coalizione Udc e Nuovo Psi. "E' una Giunta molto in continuità con gli ultimi cinque anni di Governo della Liguria", commenta Toti. (ANSA).