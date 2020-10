Covid: record di casi in Lombardia, oltre 4.000 positivi

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Sono oltre 4.000, secondo quanto risulta all' ANSA, i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva.

Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

I casi positivi in Lombardia, 4.126 secondo dati non ancora ufficiali, sono dunque raddoppiati rispetto a ieri, quando erano 2.023. Quasi il doppio anche quelli di Milano e provincia, oggi 1.858 a fronte dei 1.054 di ieri. La crescita del rapporto tamponi/positivi è invece inferiore al 2% per effetto del record di esami eseguiti. (ANSA).