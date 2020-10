Covid: P.Chigi, dpcm mera ipotesi, seguiamo curva

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, in base ai quali si andrebbe 'verso un nuovo Dpcm', fonti di Palazzo Chigi fanno notare che "si tratta soltanto di mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all'andamento della curva epidemiologica, su cui c'è la massima attenzione da parte del Governo". (ANSA).