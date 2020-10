Conte,oggi siamo più pronti, situazione diversa da marzo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera: l'Italia oggi è in una situazione diversa di marzo: Allora non avevamo strumenti diagnostici, oggi siamo più pronti grazie al lavoro e al sacrificio di tutti. Ringrazio in particolare le donne e gli uomini della protezione civile e il commissario Arcuri". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, parlando al Senato. (ANSA).