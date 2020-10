Papa: fermare le guerre, Dio ce ne chiederà conto

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio.

La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che hanno colpito i popoli!". Lo ha detto il Papa nell'incontro in Campidoglio, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei principali leader religiosi, sottolineando che "oggi, i dolori della guerra sono aggravati anche dalla pandemia del Coronavirus e dalla impossibilità, in molti Paesi, di accedere alle cure necessarie". (ANSA).