Mattarella, istituzioni sono chiamate a collaborare

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Ciascuna Istituzione comprende e comprenderà che deve non deve assestarsi a difendere la propria competenza ma collaborare perché solo così si possono superare le difficoltà. Ogni ambiente professionale deve evitare di trincerarsi nel difendere una nicchia di interesse, non c'è nessun interesse particolare se prima non prevale l'interesse generale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia per la consegna delle onorificenze a chi si è distinto nella battaglia contro il Covid. (ANSA).