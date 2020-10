Amendola,Mes?Problema politico c'è ma si decide su numeri

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Il problema politico è evidente", "non nego che il dibattito parlamentare sia infuocato" e "anche all'interno dei 5 stelle il dibattito è chiaro, ma quello che abbiamo deciso come maggioranza è che il governo, carte alla mano, numeri, effetti debito fabbisogno decide quello che serve al paese, non abbiamo mai cambiato posizione su questo e neppure il ministro Gualtieri". Così il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola rispondendo a Omnibus ad una domanda sul nodo politico legato alla richiesta del Mes. "Non sto rimandando il dibattito - ha aggiunto - tutte le attivazioni di linee di credito e programmi europei dobbiamo organizzarle bene, è sempre stata la nostra richiesta e credo che il presidente abbia risposto correttamente". (ANSA).