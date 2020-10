Prof decapitato: Darmanin, in corso vasta operazione polizia

(ANSA) - PARIGI, 19 OTT - Operazioni in corso e controlli rafforzati della polizia per 51 associazioni dopo l'uccisione del prof venerdì scorso a Conflans-Saint-Honorine: è quanto dichiarato dal ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin."Non un minuto di tregua per i nemici della Repubblica", ha detto il ministro, aggiungendo che operazioni sono in corso contro "decine di individui".

Ai microfoni di radio Europe 1, il ministro ha precisato che 51 associazioni "saranno oggetto di un certo numero di visite da parte dei servizi dello Stato". "Tra queste diverse verranno sciolte in consiglio dei ministri". Il ministro ha puntato il dito, in particolare contro il CCIF, il Collettivo contro l'islamofobia in Francia e l'organizzazione Baraka City. (ANSA).