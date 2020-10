Covid: oltre 40 milioni di casi nel mondo

(ANSA) - PARIGI, 19 OTT - Sono oltre 40 milioni i casi di coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo un conteggio dell'Afp.

In tutto il mondo sono state registrate 40.000.234 infezioni e 1.113.896 decessi. I Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti con 8.154.935 contagi, l'India con 7.550.273 e il Brasile 5.235.344. Solo negli ultimi sette giorni sono stati segnalati più di 2,5 milioni di casi, il numero settimanale più alto da quando il Covid-19 è emerso in Cina alla fine dello scorso anno.

La crescita dei dati può essere spiegato in parte dal forte aumento dei tamponi effettuati in alcuni Paesi e probabilmente non include i casi meno gravi o gli asintomatici che non sono stati confermati da un test. (ANSA).